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Общество

Одна из волостей уезда на границе Эстонии и Псковской области хочет вставить в свой герб лист конопли

Волость Канепи Пылваского уезда Эстонской Республики хочет добавить в свой герб изображение листа конопли. Как сообщают эстонские СМИ, соответствующий эскиз направлен на рассмотрение в Государственную канцелярию. В случае его одобрения волостное собрание Канепи сможет утвердить новый герб 17 апреля.

Советника Госканцелярии по символике Герт Уйбоаэд заявил, что этот орган не может отклонить идею герба с изображением конопли, поскольку право выбора герба принадлежит местным властям, а государство может лишь давать рекомендации.

Конкурс на оформление нового герба волость Канепи объявила осенью 2017 года. В общей сложности на него поступило более 20 предложений.

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