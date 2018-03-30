71 человек был задержан в ходе массовых мероприятий в Псковской области в прошлом году

14:02, 29 марта 2018, ПАИ

В 2017 году в Псковской области было проведено 2 тыс. 258 массовых мероприятий, в том числе 1 тыс. 221 культурно-зрелищных и религиозных, 817 общественно-политических, 220 спортивных. Такие данные содержатся в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в мероприятиях приняли участие 937 тыс. 724 человека. 71 пскович был задержан за административные правонарушения, при этом грубых нарушений общественного порядка не было допущено.

В общественных местах совершено на 9,2% меньше преступлений (2595), при этом снизилось количество тяжких и особо тяжких составов – на 9,3% (318). Значительная часть преступлений совершается на улицах, площадях, в парках и скверах населенных пунктов области – это каждое пятое преступление от числа зарегистрированных Их число сократилось на 11,3% (1676). Большинство из них совершены в вечернее время суток, в среду, пятницу и воскресенье.

Преобладающее большинство уличных преступлений имеют корыстно-насильственную направленность: кражи (472) и грабежи (66). При этом в регионе сократилось количество тяжких и особо тяжких составов – на 3,1% (233), разбойных нападений – на 40% (12). Зарегистрированы 9 убийств, совершенных на улицах, 5 фактов изнасилования. Одновременно на 9,1% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (20).

Увеличение уличных преступлений зафиксировано на территориях населенных пунктов 14 муниципальных образований области: Бежаницкого Новоржевского, Великолукского, Куньинского, Дедовичского, Дновского, Новосокольнического, Невельского, Усвятского, Печорского, Порховского, Псковского, Пушкиногорского, и Пыталовского районах.

Наибольший удельный вес преступлений указанной категории зафиксирован в Пушкиногорском районе, в Великих Луках, Новосокольническом районе, Пскове, Печорском и Дновском районах.