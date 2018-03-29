На 11% выросло число выставочных проектов в псковских музеях

13:13, 29 марта 2018, ПАИ

В 2017 году музеи Псковской области провели 431 выставку, что на 11% больше, чем в 2015 году. «Среди факторов, способствовавших увеличению числа выставок – участие в крупных всероссийских акциях, таких как «Ночь музеев», - сообщила председатель Государственного комитета региона по культуре Жанна Малышева. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного Собрания, где Жанна Малышева в рамках парламентского часа выступила с докладом о состоянии и государственной поддержке государственных, муниципальных и частных музеев.

Жанна Малышева добавила, что в регионе функционируют 26 музеев, в том числе 1 федеральный (музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское») и три государственных – (Псковский музей-заповедник, музей-заповедник «Изборск» и Военно-исторический музей области). При этом 20 музеев расположены в городах, 6 - в селах. Они занимают 165 зданий, 77 из которых являются объектами культурного наследия федерального значения.

Фонды в 2017 году составляли 798 тысяч единиц хранения, из которых 742 тысячи находятся в государственных музея и 48 тыс. – в муниципальных.

Что касается Псковского музея-заповедника, то, по словам Жанны Малышевой, он имеет пять филиалов, в том числе 4 мемориальные усадьбы. В фондах находятся 665 тысяч единиц хранения. В 2017 году заповедник провёл 80 выставок, что на 57% больше, чем в 1025 году. Музей посетили 226 тысяч человек.

Самым посещаемым в регионе, отметила докладчица, является музей-заповедник «Изборск», где в прошлом году побывали 470 тыс. туристов, на 58% больше, чем в 15 году. Заповедник располагает 62 тысяч единиц хранения, их количество увеличилось на 11% за последние годы. В 2017-м в музее прошли 80 выставочных проектов, что на 14% больше, чем в 2015 году.

Также Жанна Малышева напомнила, что за последние годы были привлечены значительные средства, в том числе, внебюджетные, которые пошли на обустройство «Линии Сталина», на реконструкцию музея в Порхове, значительные средства получил краеведческий музей в Великих Луках.

«Мы сегодня являемся активными участниками разного уровня проектов», - отметила докладчица. По её словам, до 2020 года регион рассчитывает получить порядка 3 млрд рублей по проекту сохранение и использования культурного наследия, порядка 250 млн рублей – по программам Всемирного банка реконструкции и развития. «Это колоссальные вложения!» - заключила Жанна Малышева.