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Общество

На 10,7% сократилось количество направленных в суд уголовных дел в Псковской области в 2017 году

В 2017 году на территории Псковской области в суд направлены 1 тысяча 315 уголовных дел, что на 10,7% меньше 2016 года. Такие данные содержатся в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который  на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Из доклада следует, что сократился удельный вес направленных в суд материалов среди общего количества дел, оконченных производством (с 95,6% до 91,9%). Всего же в 2017 году в производстве следователей УМВД находились 8 тысяч 79 уголовных дел, а окончено производство по 1 тысячи 430 делам.

Юрий Инстранкин отметил, что данный показатель ухудшился в связи с увеличением количества уголовных дел, прекращенных производством по различным основаниям.

Так, с 4,7% до 8,3% увеличился удельный вес уголовных дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительного следствия и судом в порядке статьи 237 УПК РФ, от общего количества уголовных дел, направленных прокурору, или 114 дел (2016 год – 71). Суд в порядке статьи 237 УПК РФ возвратил 18 уголовных дел (2016 год – 4).

Кроме того, Юрий Инстранкин сообщил, что основные причины возвращения уголовных дел прокурором для производства дополнительного следствия явились: неполнота проведенного расследования (55 дел), связанная с недостаточностью полученных доказательств; нарушения требований УПК РФ (46 дел); неверная квалификация (8 дел); технические ошибки (4 дела); изменение состояния обвиняемого (1 дело).

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