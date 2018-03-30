51,3% жителей Псковской области чувствуют себя защищенными от преступных посягательств

13:32, 29 марта 2018, ПАИ

В 2017 году изучение общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел показало, что 51,3% жителей Псковской области чувствуют себя защищенными от преступных посягательств. Такие данные содержатся в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По результатам исследования, более 46% жителей Псковской области доверяют органам внутренних дел. «Эта оценка значительно выше среднероссийских показателей», - отмечается в докладе.

Эффективной деятельность органов внутренних дел региона считают 47% жителей региона.