Более 2 тысяч преступлений выявили в Пскове через камеры видеонаблюдения

13:44, 29 марта 2018, ПАИ

В 2017 году в Пскове с помощью наружных камер видеонаблюдения полиция выявила 2 тыс. 225 правонарушений. Такие данные содержатся в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Благодаря наружному видеонаблюдению комплекса «Безопасный город» также были выявлены 77 преступлений в Великих Луках. При этом в докладе отмечалось, что возможности данного комплекса «используются недостаточно».

В прошлом году сотрудники патрульно-постовой службы выявили 188 преступлений. Количество преступлений, совершенных на постах и маршрутах патрулирования нарядов, снизилось на 29,2% (со 185 до 131), стражи порядка раскрыли 32 преступления указанной категории, еще 35 преступлений были раскрыто «по горячим следам». Патрульно-постовые наряды выявили также 17 тыс. 681 административное правонарушение.