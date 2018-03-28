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Полиция ищет преступника, угнавшего «Киа» в Великих Луках

В Великих Луках полиция разыскивает 31-летнего местного жителя, который подозревается в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 27 марта в Великих Луках от дома по проспекту Гагарина преступник угнал «Киа Соренто». Владелица иномарки заявила о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка обнаружили машину в деревне Рыканово Великолукского района. В угоне подозревается безработный, ранее неоднократно судимый 31-летний великолучанин. Ведется его розыск.

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