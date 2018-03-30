Общегородской субботник состоится 28 апреля в Пскове

14:22, 29 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 29 марта, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова, посвященное вопросу проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территории муниципального образования «Город Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники совещания озвучили дату проведения общегородского субботника, который планируется провести 28 апреля.

В заседании приняли участие заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова, и. о. заместителя главы администрации города Алексей Захаров, заместитель начальника УГХ Дмитрий Таратынов, руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора Антон Ляугминас и представители управляющих компаний.

Антон Ляугминас объявил, что с 1 по 30 апреля в Пскове будет проходить месячник по уборке города: соответствующее Постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Алексей Захаров добавил, что в ходе месячника будет проведена уборка территорий парков, садов, скверов, объектов уличного озеленения, ликвидированы стихийные свалки бытового мусора: «В работах будут задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах», - сообщил он.

По словам Алексея Захарова, работы по уборке территорий будет координировать Управление городского хозяйства, а такие компании как МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба» предоставят необходимый инвентарь для проведения месячника, а также осуществят сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Участники совещания обратились с просьбой к ООО «АСПО» организовать вывоз твердых бытовых отходов в период проведения месячника на мусорный полигон.

Также руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Пскова, рекомендовано в период месячника, провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с действующими Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Организациям, желающим участие в весеннем месячнике, необходимо подать заявку в УГХ по телефонам: 8(8112) 29-15-00, 8(8112) 29-15-12.