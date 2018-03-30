Псковский теплоход «Александр Невский» режут на металлолом

13:26, 29 марта 2018, ПАИ

Псковский теплоход «Александр Невский» режут на металлолом, сообщил Псковскому агентству информации бывший владелец судна. Он рассказал, что три года назад продал теплоход человеку, который «вроде бы хотел заниматься его восстановлением». Однако на сегодняшний день идут работы по распилу судна.

Отметим, что теплоход «Александр Невский» был построен на Псковской судоверфи в 1957 году. Необходимые материалы и узлы предоставили Москва, Ленинград, Таллинн и другие города, а ряд заказов был исполнен на псковских предприятиях – на заводе «Выдвиженец» и на деревообрабатывающем заводе, самими судоремонтниками.

19 июля 1957 года капитан нового судна Иван Балабкин получил вахтенный журнал теплохода № 18 «Александр Невский» и сделал в нем первую запись: «Состоялся спуск на воду». Свой первый рейс, на котором кроме команды были судоремонтники, теплоход совершил в Тарту, преодолев 216 километров за 9 часов.

19 июля 2017 года в деревне Наволок, где располагается стоянка теплохода, прошел торжественный митинг, посвященный 60-летию «Александра Невского». В мероприятии приняли участие члены Псковской региональной общественной организации «Историческая память», Псковского морского собрания, бывшие капитаны «Александра Невского», моряки-пограничники, настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор, местные жители, псковские историки и краеведы.