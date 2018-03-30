Увеличение преступности в районах не остается без внимания, заявил начальник псковского УМВД

13:40, 29 марта 2018, ПАИ

«Увеличение преступности в районах не остается без внимания, и что с этим делать, мы знаем», заявил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин на сессии Псковского областного Собрания 29 марта. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Рост тяжких и особо тяжких преступлений в 9 районах области, также увеличение количества убийств в регионе отметил депутат Антон Минаков. Он поинтересовался, какие проблемы приводят к такому росту преступности в области.

Юрий Инстранкин сказал, что, если говорить в абсолютных цифрах, ситуация непростая, но эти «пугающие» проценты нужно рассматривать корреально. Он пояснил, что даже одно преступление в каком-либо районе ведет к большому процентному увеличению.

По словам Юрия Инстранкина, если посмотреть на эффективность раскрываемости, то она не хуже, чем в других регионах, а по ряду показателей даже выше.