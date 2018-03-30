Псковский облизбирком ждет сведения от политических партий о поступлении и расходовании средств в новой форме

13:38, 29 марта 2018, ПАИ

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 16 марта 2018 года № 149/1251-7 установлена новая форма Сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области. Указанные сведения по новой форме представляются в печатном и машиночитаемом виде с отчетного периода за первый квартал 2018 года.

Напомним, что согласно Федеральному закону «О политических партиях» региональное отделение политической партии обязано ежеквартально представлять для проверки в Псковский областной избирком Сведения о поступлении и расходовании средств не позднее чем через 30 дней со дня окончания квартала.

С первого квартала 2018 года они сдаются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по новым формам. Сведения за отчетный период должны быть представлены в Избирком не позднее 30 апреля.

Добавим, что представление отчетности с этого периода по старой форме может повлечь за собой применение к руководителям региональных отделений политических партий мер административной ответственности, предусмотренной статьей 5.64 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сумма штрафа за указанное нарушение составляет от 20 до 25 тысяч рублей.

На сайте Избирательной комиссии Псковской области размещены новые формы Сведений в разделе «Политические партии/финансовая отчетность/нормативные документы» здесь>>>

Там же находятся рекомендации по составлению отчетности в печатном виде и образец пояснительной записки при представлении сведений в печатном виде без приложений.

Консультацию об особенностях их заполнения можно получить по телефону: (8112) 299-538.