Память мичмана Ивана Перова предлагают увековечить псковские единороссы

16:43, 29 марта 2018, ПАИ

Активисты проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» подготовили обращение к главе города Пскова Ивану Цецерскому по поводу увековечения памяти Героя Советского Союза Ивана Перова. Сегодня, 29 марта, на пленуме инициативу поддержал городской Совет ветеранов войны и труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

По просьбе племянника известного подводника партпроект предлагает дополнить Аллею Героев у Вечного огня 19-ой тумбой, увековечив таким образом память мичмана Перова, высшая степень отличия которому была присвоена за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что это будет сделано к Дню Победы.

Иван Перов родился 6 октября 1910 года в деревне Заручевье Псковского района (с 70-х годов – улица Войсковая в Пскове). С апреля 1941 года Перов был боцманом-сигнальщиком подводной лодки «Л-4» 1-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота. В составе экипажа подлодки он участвовал в героической обороне Севастополя и освобождении Крыма, выполняя боевые задачи по несению дозорной службы, постановке минных заграждений, нарушению морских сообщений противника. За время боевых действий на Чёрном море он участвовал в 25 боевых походах, во время которых было потоплено 7 вражеских судов.

В боевом походе, проходившем с 15 апреля по 15 мая 1944 года, экипажу «Л-4» была поставлена задача осуществлять блокаду Крыма при наступлении советских войск. Когда на подлодке вышли из строя кормовые горизонтальные рули, мичман Перов организовал их ремонт, рискуя остаться в воде при срочном погружении подводной лодки. Вместе с одним из членов экипажа он в рекордно короткий срок устранил возникшую неисправность, обеспечив тем самым выполнение боевого задания. «Л-4» продолжила боевой поход, в ходе которого она 11 мая 1944 года атаковала вражеский танкер «Фредерик», нанеся ему серьёзные повреждения, не позволившие этому судну до окончания боевых действий выйти в море.