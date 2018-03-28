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Расследование поджогов магазинов потребкооперации продолжится, заверил Юрий Инстранкин

Расследование поджогов магазинов потребкооперации продолжится, заверил депутатов начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин. Об этом с 19-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Один из депутатов напомнил, что в Опухликах Невельского района и Борках Великолукского района сгорели два магазина райпо. Ущерб для организации составил 6,5 млн рублей. «Для организации это много», - подчеркнул депутат.

«Поджоги - это характерные для региона преступления. Расследование будет продолжено, вас уведомят о принятых мерах», - пообещал Юрий Инстранкин.

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