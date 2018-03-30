Депутаты спросили главу регионального УМВД о расследовании дела Гавунаса

13:52, 29 марта 2018, ПАИ

«У нас в следственных подразделениях это дело не расследуется. Это не моя компетенция», - заявил в ответ на вопрос первого заместителя председателя областного Собрания депутатов Виктора Антонова о деле Михаила Гавунаса начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Антонова, дело против экс-депутата Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса было заведено шесть лет назад, а расследование до сих пор не закончено. Кроме того, он заявил, что сомневается, что рекламные баннеры с призывами дело парламентария в суд «как-то украшают город».

Напомним, экс-депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас в настоящее время находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, гражданством которого обладает. 11 июня 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 миллиард 108 миллионов 456 тысяч 301 рубль. Ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 миллиард 174 миллиона 496 тысяч 655 рублей 36 копеек.