0
13:17
Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов президента России
13:12
Дополнительные поступления в бюджет положительно скажутся на социально-экономическом положении в Псковской области — Виктор Остренко
12:09
Виктор Антонов о поступлениях в региональный бюджет: Замечательно, что приличное количество денег пойдет на здравоохранение Псковской области
19:21
Наталья Плявинская усомнилась в этическом праве Ульяны Михайловой на членство в штабе ОНФ (ВИДЕО)
17:45
Наталья Тудакова: Привлечение дополнительных средств в бюджет региона - это активная работа региональных властей с федеральным центром
17:01
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области
16:04
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно
Еще новости
Политика

Депутаты спросили главу регионального УМВД о расследовании дела Гавунаса

«У нас в следственных подразделениях это дело не расследуется. Это не моя компетенция», - заявил в ответ на вопрос первого заместителя председателя областного Собрания депутатов Виктора Антонова о деле Михаила Гавунаса начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Антонова, дело против экс-депутата Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса было заведено шесть лет назад, а расследование до сих пор не закончено. Кроме того, он заявил, что сомневается, что рекламные баннеры с призывами дело парламентария в суд «как-то украшают город».

Напомним, экс-депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас в настоящее время находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, гражданством которого обладает. 11 июня 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 миллиард 108 миллионов 456 тысяч 301 рубль. Ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 миллиард 174 миллиона 496 тысяч 655 рублей 36 копеек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов президента России
30 марта 2018
Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов президента России
Дополнительные поступления в бюджет положительно скажутся на социально-экономическом положении в Псковской области — Виктор Остренко
30 марта 2018
Дополнительные поступления в бюджет положительно скажутся на социально-экономическом положении в Псковской области — Виктор Остренко
Виктор Антонов о поступлениях в региональный бюджет: Замечательно, что приличное количество денег пойдет на здравоохранение Псковской области
30 марта 2018
Виктор Антонов о поступлениях в региональный бюджет: Замечательно, что приличное количество денег пойдет на здравоохранение Псковской области
Наталья Плявинская усомнилась в этическом праве Ульяны Михайловой на членство в штабе ОНФ (ВИДЕО)
29 марта 2018
Наталья Плявинская усомнилась в этическом праве Ульяны Михайловой на членство в штабе ОНФ (ВИДЕО) 6
Наталья Тудакова: Привлечение дополнительных средств в бюджет региона - это активная работа региональных властей с федеральным центром
29 марта 2018
Наталья Тудакова: Привлечение дополнительных средств в бюджет региона - это активная работа региональных властей с федеральным центром
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области
29 марта 2018
Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области 6
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно
29 марта 2018
Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно 1
Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года
29 марта 2018
Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года

Идет загрузка...