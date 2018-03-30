Начальник псковского УМВД заявил о готовности обсуждать действия полиции с представителями всех фракций

13:57, 29 марта 2018, ПАИ

«Если у представителей фракции и партий есть вопросы, я всегда готов к обсуждению правомерности действий», заявил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин на сессии Псковского областного Собрания 29 марта. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, так он прокомментировал замечание депутата Льва Шлосберга об отмене большей части протоколов о нарушениях при проведении публичных мероприятий в Пскове.

«Приходите, будем обсуждать. Ваши руководители из Москвы часто обращаются к нам напрямую. Мы всегда готовы работать с каждым, кто к нам обращается в рамках правового поля», - подчеркнул Юрий Инстранкин.

Он добавил, что не реагировать на поступающие сообщения полиция не может, как и на действия, содержащие признаки нарушений. Начальник УМВД также сказал, что есть надзорные органы, которые дают оценку деятельности стражей порядка. Что касается протоколов 2017 года, все факты проанализированы: «С отдельными из них я категорически не согласен, поэтому они обжалованы в установленном законом порядке».

Юрий Инстранкин отметил уважительное и правомерное поведение сотрудников полиции. Однако, по его словам, если будут выявляться нарушения в действиях полицейских, «у нас нет другого выхода, кроме как обучать и привлекать их к ответственности».