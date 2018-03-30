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Общество

К индивидуальному подходу к каждому подростку-нарушителю призвал Юрий Инстанкин комиссии по делам несовершеннолетних

Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин призвал комиссии по делам не совершеннолетних к индивидуальному подходу к каждому подростку, попадающему в поле зрение этих органов. Об этом он заявил на сессии Псковского областного Собрания 29 марта, отвечая на вопрос депутата Натальи Тудаковой о работе с несовершеннолетними, поскольку отмечен рост подростковой преступности, зафиксированы 42 факта повторного совершения правонарушений, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Инстранкин отметил, что инспекторов по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел региона всего 52. «Они порой сами только вчера закончили вуз и набираются опыта», - добавил он. При этом, по мнению начальника областного УМВД, в комиссиях по делам несовершеннолетних работают «компетентные люди с жизненным опытом».

Руководитель регионального УМВД уверен, что комиссии в каждом конкретном случае должны рассматривать семью подростка, его окружение, чтобы определить, в какие шаги нужно предпринять, чтобы он встал на путь исправления.

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