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Общество

Юрий Инстранкин: Правопорядок в Псковской области во время проведения Чемпионата мира по футболу будет обеспечен

Правопорядок в Псковской области во время проведения Чемпионата мира по футболу будет обеспечен. Об этом заявил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин на 19-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 29 марта.

Как  сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Юрий Инстранкин сообщил, что значительное количество личного состава будет задействовано для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу, матчи которого будут проходить в том числе в Санкт-Петербурге. «Наряду с этим формируется отряд на Северный Кавказ, и часть сотрудников находится уже там», - добавил он.

«Будет ли сохранена безопасность? От себя и личного состава отмечу, что мы это проблему максимально решим. Провопорядок будет обеспечен», - заверил он депутатов.

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