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Экономика

Изменения в лесных отношениях одобрили депутаты Псковского облсобрания

Внесение изменений в статью 1 закона Псковской области «О реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на территории Псковской области» одобрили депутаты Псковского областного Собрания (ПОС). Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За законопроект в двух чтениях проголосовали 42 парламентария.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан в целях приведения законодательства области в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2017 № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков».

Как сообщается в записке, изменениями, внесенными в Лесной Кодекс РФ, определена возможность предоставления лесных участков лесного фонда по результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины, уточнены переданные полномочия субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, в части организации и проведения торгов.

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