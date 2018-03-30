Свыше 480 тысяч госуслуг предоставили псковские полицейские в 2017 году

14:10, 29 марта 2018, ПАИ

Свыше 480 тысяч государственных услуг предоставлено полицейскими подразделениями в 2017 году. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, самыми востребованными госуслугами оказались постановка на регистрационный учет граждан, миграционный учет иностранцев и выдача водительских удостоверений. Общий уровень удовлетворённости качеством предоставляемых государственных услуг составил 95,6%.