Закон о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства приняли псковские депутаты

14:08, 29 марта 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 19-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 марта.

Согласно пояснительной записке к закону, он был разработан в целях реализации статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти Псковской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области в подведомственных им организациях.