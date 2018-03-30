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Общество

Закон о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства приняли псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с  19-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 марта.

Согласно пояснительной записке к закону, он был разработан в целях реализации статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти Псковской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области в подведомственных им организациях.

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