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Общество

Более 3,5 тысяч граждан привлекли к уголовной ответственности в 2017 году в Псковской области

К уголовной ответственности в Псковской области по итогам 2017 года привлекли более 3,5 тысяч лиц, в том числе 1054 человека привлечены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что в целом сохранен контроль над криминогенной обстановкой: на 12% сократилась преступность в целом, кроме того, снизилась преступность со стороны несовершеннолетних, уличная преступность, меньше преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В своем выступлении начальник областного УМВД рассказал, что выявлено 547 преступлений в сфере экономики, приняты меры по возмещению ущерба в этой сфере на сумму более 57 млн рублей.

Юрий Юнстранкин добавил, что полицией было пресечено 56 преступлений коррупционной направленности, а также выявлено 5 преступлений экстремистской направленности, по которым всем обвиняемым суд назначил наказание в виде условного срока лишения свободы.

«Не допущено преступлений по дестабилизации оперативной обстановки в регионе», - заключил начальник УМВД.

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