Медико-биологическое обеспечение псковских спортсменов передано в ведение системы здравоохранения

14:19, 29 марта 2018, ПАИ

Псковское областное Собрание утвердило поправки к региональным законам «О физической культуре и спорте в Псковской области» и «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области». Изменения, в частности, коснулись передачи полномочий по медико-биологическому обеспечению спортивных сборных команд области от органов власти в сфере развития физкультуры и спорта в систему здравоохранения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил парламентариям председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, 5 декабря 2017 года были внесены изменения в федеральное законодательство, касающиеся медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд России и субъектов Федерации. В этой связи, отметил он, подготовлены и поправки к региональным законам.

«Это поможет нам участвовать в следующих Олимпийских играх?» - спросил депутат Анатолий Копосов.

«Вопрос не в моей компетенции», - ответил Иван Штылин. «Жаль», - прокомментировал спикер регионального парламента Александр Котов.

Предложенные поправки разногласий у депутатов не вызвали, они утвердили их большинством голосов.