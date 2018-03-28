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На 15% возросло число погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей псковичей

Удалось сократить количество дорожно-транспортных происшествий, однако погибших псковичей по вине нетрезвых водителей возросло на 15%. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, всего выявлено более 320 тысяч нарушений правил дорожного движения, а также выявили 558 уголовно-наказауемых фактов среди водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии и лишенных права управления транспортными средствами. За нарушения было назначено штрафов на 61 млн 787 тысяч рублей.

Юрий Инстранкин сообщил, что в полицию поступило более 150 сообщений о неудовлетворительном состоянии дорог. По данным фактам сотрудники ГИБДД вынесли 860 предписаний на устранение замечаний, а также выписали штрафы на 7 млн рублей, из которых взыскали 5 млн рублей.

Он добавил, что на территории Псковской области функционирует 31 добровольная народная дружина общим количеством 622 человек. «С их участием раскрыто 12 преступлений и пресечено 200 административных правонарушений», - отметил начальник УМВД.

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