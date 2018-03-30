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Общество

Отчет Счетной палаты утвердили псковские депутаты

Отчет Счетной палаты Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации с 19-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 марта.

По словам председателя Счетной палаты области Марины Хохловой, общая сумма выявленных нарушений в 2017 году составила 770 млн 450 тысяч рублей. «Основные нарушения допущены при формировании исполнения бюджетов, ведении бухгалтерского учета и осуществлении госзакупок», - отметила она.

По итогам проведенных контрольных мероприятий руководителям объектов контроля и главным распорядителям направлено 47 представлений. В 2017 году направлено в правоохранительные органы 17 материалов, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 3 лица, им выписаны штрафы на сумму 55 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц.

По поручению областного Собрания и иным обращениям проведено 57 экспертиз проектов документов.

Депутат заксобрания Лев Шлосберг, ознакомившись с отчетом, поинтересовался, видит ли Счетная палата возможность создания единой региональной системы, так как, по его мнению, «имеется проблема с некоторыми муниципальными контрольными органами».

Председатель Счетной палаты области Марина Хохлова сообщила, что этот вопрос поднимался и на федеральном уровне, но пока единого мнения нет. «Мое мнение - необходимо усиливать муниципальные контрольно-счетные органы, чтобы в каждом муниципалитете было как минимум 2 сотрудника, и их статус должен быть повышен», - сказала она.

За то, чтобы принять отчет, проголосовали 42 депутата.  

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