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Общество

215 иностранцев выдворили из Псковской области в 2017 году

215 иностранцев выдворили из Псковской области за нарушение режима пребывания на территории страны. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что всего на миграционный учет в 2017 году поставили 58 тысяч иностранных граждан, а за разрешительными документами в целях осуществления трудовой деятельности на территории России обратились 2406 иностранцев.

 

 

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