215 иностранцев выдворили из Псковской области в 2017 году

14:57, 29 марта 2018, ПАИ

215 иностранцев выдворили из Псковской области за нарушение режима пребывания на территории страны. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что всего на миграционный учет в 2017 году поставили 58 тысяч иностранных граждан, а за разрешительными документами в целях осуществления трудовой деятельности на территории России обратились 2406 иностранцев.