До -10 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

18:13, 29 марта 2018, ПАИ

30 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -5 до -10 градусов, днем - от -2 до +3.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.