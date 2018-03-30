До -10 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
30 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -5 до -10 градусов, днем - от -2 до +3.
Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.