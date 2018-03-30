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Экономика

Более чем на 2 млрд увеличилась доходная часть бюджета Псковской области на 2018 год

Бюджетные доходы Псковской области на 2018 год с учётом собственных доходных источников увеличились на 2 млрд 125 млн рублей, сообщила начальник финансового управления администрации региона Татьяна Баринова. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 19-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 марта.

Все дополнительные средства из федерального бюджета направлены на цели, обзначенные врио губернатора Михаилом Ведерниковым, уточнила Татьяна Баринова.

«По расходам внесены значительные изменения по классификации. Это ежегодная проблема первого квартала, - добавила она. - Резервный фонд губернатор уменьшен на 23 млн рублей. В бюджете также учтено софинансирование по детсадам и учреждениям здравоохранения. По муниципальным образованиям внесены изменения из фонда сбалансированности почти на 83 млн рублей», - отметила Татьяна Баринова.

В частности, речь идёт о компенсациях потребностей на содержание местного самоуправления в размере 2 млн 800 тысяч рублей. В связи с уменьшением численности поселений «ряд поселений попадают в категорию более низших по окладам». Более 20 млн рублей планируется направить в муниципалитеты на компенсанции расходов в сфере образования. Дополнительная сумма в размере 2 млн 600 тысяч рублей направится на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Часть суммы планируется потратить на компенсацию муниципалитетам недополученых налоговых доходов. «Например, в прошлом году в Печорском, Стругокрасненском и в Себежском района возникло значительное невыполнение подоходного налога по независящим от муниципалитетов причинам. 90% суммы мы им компенсировали в этом году. Такая же проблема возникла в этом году в Пыталовском районе. Один из налогоплательщиков выбыл, таким образом порядка 15 млн рублей муниципалитет недополучит. Мы эту сумму компенсируем, чтобы он мог погасить выданные в начале года кредиты», - пояснила Татьяна Баринова.

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