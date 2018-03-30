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Общество

На 10 пунктов поднялся Михаил Ведерников в февральском медиарейтинге губернаторов по теме «ЖКХ»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поднялся на 10 пунктов в рейтинге глав регионов, составленном по итогам февраля по теме «ЖКХ» компанией «Медиалогия». Михаил Ведерников в итоге занял 8 строчку в топ-50 губернаторов, сообщили Псковскому агентству информации в составители рейтинга.

Аналитики отмечают, что у врио губернатора Псковской области произошло одно из самых значительных перемещений в рейтинге. При этом они особое внимание обратили на подписанное Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным пятилетнее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Главы регионов выразили намерение сотрудничать и в сфере ЖКХ.

Добавим, что топ-50 губернаторов по теме «ЖКХ» возглавил Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Замыкает тройку глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Из руководителей субъектов Северо-Западного федерального округа в десятку лучших вошёл только Михаил Ведерников. Второе место в округе имеет глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков, у которого 11 место в общероссийском рейтинге. На третьей строке среди регионов СЗФО и на 16-й в топ-50 стоит глава Республики Коми Сергей Гапликов.

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