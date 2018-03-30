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Общество

190 человек привлекли к уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков в Псковской области

190 человек привлекли к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Псковской области в 2017 году, из них 106 - по тяжким и особо тяжким преступлениям. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В регионе достаточно сложная ситуация с наркопреступностью», - отметил начальник УМВД. Он добавил, что всего в прошлом году выявлены 468 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в их числе 334 тяжких и особо тяжких, а также 191 преступление совершено с целью сбыта наркотиков. 

По словам Юрия Инстранкина, типичный портрет «закладчика» и «сбытчика» - молодые люди в возрасте от 17 до 21 года, большинство из которых не имеют постоянной работы или обучаются, а совершаются преступления в целях получения легкого заработка. Он добавил, что около 900 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков выявлены в прошлом году.

«Более 35 тыс. жителей Псковской области охватили антинаркотической пропагандой», - заключил начальник УМВД.

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