Депутатское большинство не поддержало инициативу псковских справедливороссов

15:09, 29 марта 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили внесенный членом фракции «Справедливая Россия» Натальей Тудаковой законопроект «О региональном материнском капитале». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 29 марта.

Наталья Тудакова рассказала, что проектом предлагается установить возможность использовать средства материнского капитала в полном объеме либо по частям на оплату мероприятий по восстановлению, реабилитации, санаторно-курортное лечение ребенка (детей) сверх объемов, предусмотренных областной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Псковской области. Кроме того, она предложила предусмотреть единовременную выплату за счет средств материнского капитала в размере 15 тысяч рублей.

В целях эффективности и своевременности получения медицинской помощи также необходимо предоставить возможность распорядиться средствами (части средств) регионального материнского капитала по вышеназванным направлениям в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, уверена Наталья Тудакова.

Законопроект не поддержал профильный комитет заксобрания. Отрицательное заключение на него дала и администрация Псковской области , представители которой отметили, что в случае его принятия потребуется выделение порядка 150 млн рублей дополнительных средств.