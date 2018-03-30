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Политика

Депутатское большинство не поддержало инициативу псковских справедливороссов

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили внесенный членом фракции «Справедливая Россия» Натальей Тудаковой законопроект «О региональном материнском капитале». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 29 марта.

Наталья Тудакова рассказала, что проектом предлагается установить возможность использовать средства материнского капитала в полном объеме либо по частям на оплату мероприятий по восстановлению, реабилитации, санаторно-курортное лечение ребенка (детей) сверх объемов, предусмотренных областной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Псковской области. Кроме того, она предложила предусмотреть единовременную выплату за счет средств материнского капитала в размере 15 тысяч рублей.

В целях эффективности и своевременности получения медицинской помощи также необходимо предоставить возможность распорядиться средствами (части средств) регионального материнского капитала по вышеназванным направлениям в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, уверена Наталья Тудакова.

Законопроект не поддержал профильный комитет заксобрания. Отрицательное заключение на него дала и администрация Псковской области , представители которой отметили, что в случае его принятия потребуется выделение порядка 150 млн рублей дополнительных средств.

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