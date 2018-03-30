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Общество

113 тысяч обращений поступили в дежурные части Псковской области в 2017 году

В 2017 году в дежурные части Псковской области поступили 113 обращений, из которых по 7 тысячам завели уголовные дела, а по 15 тыс. – административные. Такие данные озвучил начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Инстранкина, всего в регионе действуют 29 дежурных частей. В 8 территориальных органах проведены мероприятия по штатному укреплению дежурных частей.

«Значительные силы задействовались для охраны общественного порядка на более 2 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие более 1 млн человек», - добавил в ходе доклада Юрий Инстранкин.

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