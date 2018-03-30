Более 100 тыс. литров спиртосодержащей жидкости изъяли псковские полицейские за 2017 год

15:08, 29 марта 2018, ПАИ

Более 100 тыс. литров спиртосодержащей жидкости изъяли из незаконного оборота в Псковской области в 2017 году. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин в ходе парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник УМВД отметил, что в 384 случаях спиртосодержащая продукция не соответствовала требованиям безопасности. За год зафиксированы 9 случаев отравления подобной продукцией с летальным исходом.

Также Юрий Инстранкин рассказал, что в дежурные части Псковской области поступили сообщения об исчезновении 254 несовершеннолетних в 2017 году: 40 из них уходили неоднократно, а 58 находились на государственном обеспечении в сфере социальной защиты.

Он пояснил, что из ушедших подростков не удалось найти 3 вьетнамцев в Гдовском районе.

«Одна из причин самовольных уходов – психологические особенности подростка. Нередко самовольно ушедшие подростки сами становятся жертвами преступлений», - заключил Юрий Инстранкин.