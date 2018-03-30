Федеральный закон о расширении списка получателей компенсации взносов на капремонт поддержали псковские депутаты

15:14, 29 марта 2018, ПАИ

Псковское областное Собрание поддержало проект федерального закона о внесении изменений в статью 169 Жилищного Кодекса РФ, в соответствии с которыми субъекты РФ смогут расширять список получателей компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 29 марта.

Авторы законопроекта уверены, что данные изменения устраняют сложившуюся несправедливость в распределении льгот, предусмотренных действующей редакцией Жилищного кодекса, когда в случае совместного проживания собственников, достигших возраста 70 или 80 лет, и неработающих инвалидов I или II группы фактическое получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт становится невозможным. Неработающий собственник жилого помещения в возрасте 70-80 лет, проживающий совместно с инвалидом I или II группы, не может претендовать на получение компенсации, так как не относится к категории граждан, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Вместе с тем и инвалиды I и II группы, не являющиеся собственниками помещения в многоквартирном доме, также не могут воспользоваться льготой.

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова, выступившая докладчиком по вопросу, заметила, что все озвученное весьма актуально для жителей Псковской области.

На законопроект дано в целом положительное заключение правительства Российской Федерации с пометкой, что необходимо предусмотреть денежные средства в федеральном бюджете на предоставление субсидий бюджетам субъектов ввиду расширения круга граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капремонт. Законопроект принят Госдумой в первом чтении.