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Общество

Псковский центр по охране и использованию памятников стал автономным учреждением

Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры сменил статус с государственного бюджетного учреждения культуры на государственное автономное. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на 19-й сессии 29 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева отметила, что речь идёт об увеличении использования Центром своего потенциала, при этом значительного расширения штата учреждения не планируется. «Решение это принималось с учётом многих факторов», - сказала председатель Госкомитета по охране памятников.

Она добавила, что на сегодняшний день учреждение не обладает значимым имуществом, но в перспективе будет идти речь об укреплении материально-технической базы, включая приобретение автомобиля и специальных помещений.

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