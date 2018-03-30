Псковские депутаты поддержали инициативу обязать страховые медицинские организации ежегодно отчитываться перед парламентариями

15:36, 29 марта 2018, ПАИ

Псковское областное Собрание поддержало проект федерального закона, внесенный группой депутатов Государственной Думы РФ, который разработан в целях реализации гарантий в сфере доступности медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования и защиты прав застрахованных граждан. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 19-й сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня, 29 марта.

Законопроектом предлагается наделить страховые медицинские организации обязанностью направлять ежегодный отчет о своей деятельности по защите прав застрахованных лиц в системе ОМС и предложения по организации охраны здоровья граждан на территории субъекта Российской Федерации в представительный (законодательный) орган данного субъекта. Сроки представления и форма отчета будут утверждаться Правительством Российской Федерации.

Председатель Комитета ПОС по труду и социальной политике Виктор Антонов заметил, что его коллеги поддержали законопроект. По его мнению, это полумера, её нужно принимать.

«Принятие законопроекта способствовало бы повышению эффективности деятельности страховых медицинских организаций, побуждая эти организации к активной защите прав застрахованных и обеспечению их качественной и доступной медицинской помощью», - говорится в пояснительной записке к постановлению Псковского облсобрания.