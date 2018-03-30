Псковские депутаты поддержали идею расширить полномочия инспекторов в области охраны окружающей среды

15:24, 29 марта 2018, ПАИ

Депутаты областного Собрания поддержали законопроект, предлагающий наделить инспекторов в области охраны окружающей среды правом выносить постановление по делу об административном правонарушении на месте выявления нарушения. Соответствующую законодательную инициативу разработал Государственный Совет Республики Татарстан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

На сегодня государственные инспекторы в области охраны окружающей среды органов государственной власти не наделены полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях. При выявлении правонарушения государственный инспектор не вправе привлечь нарушителя к ответственности – он вынужден составить протокол и направить материалы уполномоченному на рассмотрение должностному лицу. При этом 60% нарушителей не являются на рассмотрение дела, следовательно, затягивается процедура получения нарушителем постановления по делу об административном правонарушении и в конечном итоге взысканию административного штрафа.

Региональные законодатели убеждены, что имея возможность на месте выявления правонарушения сразу же выносить постановление по делу об административных правонарушении, государственные инспекторы работали бы более результативно и оперативно, что положительно повлияло бы на правосознание граждан и сокращение количества правонарушений.