Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект Натальи Тудаковой

15:39, 29 марта 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили проект постановления «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части увеличения периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж, а также установления иных мер, направленных на улучшение прав лиц, осуществляющих уход за ребенком», внесенный членом фракции «Справедливая Россия» Натальей Тудаковой. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 19-й сессии регионального парламента, состоявшейся сегодня, 29 марта.

По ее словам, инициатива предусматривает увеличение периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж с полутора до трех лет, признание утратившим силу положения, устанавливающего максимальный период страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком шестью годами, повышение индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления размера страховой пенсии за периоды по уходу за ребенком, заменить регрессивную шкалу коэффициентов на прогрессивную, что станет нормой, стимулирующей к рождению третьего и последующего детей, а также признание утратившим силу положения, ограничивающего начисление повышенных коэффициентов в период ухода за ребенком лишь четырьмя детьми.

Председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов отметил, что комитет не поддержал инициативу и предложил депутатам отклонить проект постановления. Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Алексей Федоров также сообщил, что его коллеги не поддержали инициативу Натальи Тудаковой и проект постановления предложил отклонить.

«Для этого потребуются значительные средства, а в законе источники финансирования не определены, – пояснила член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. – Решать проблему нужно, но не в рамках пенсионного страхования, а либо в демографической концепции, либо в концепции проекта «Десятилетие детства».

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко подчеркнул, что инициативу его коллеги поддерживать нужно: «Если мы на своем уровне не будем поддерживать, то и в Госдуме никто заниматься не будет. Поддерживая инициативу, мы даем сигнал, что этим нужно заниматься».

По итогам рассмотрения проекта постановления 13 депутатов проголосовали за предложения комитетов отклонить инициативу Натальи Тудаковой, 7 выступили против, 1 воздержался.