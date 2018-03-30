Александр Котов: Расходы бюджета Псковской области практически вышли на уровень прошлого года

15:50, 29 марта 2018, ПАИ

Расходы бюджета Псковской области на текущий год подтверждены источниками на сумму 29 млрд рублей, что практически составляет уровень прошлого года. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя решения 19-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о принятых сегодня, 29 марта, поправках в областной бюджет, Александр Котов заявил, что они значительные. Он напомнил, что когда принимался проект закона о бюджете на 2018 год, говорилось о том, что средств изначально закладывалось меньше, чем по факту были использованы в предыдущем году. «Следовательно, каждый день работая с правительством РФ, с государственными программами и губернатором, органами исполнительной власти области и Псковским областным Собранием депутатов, нам все-таки удается добиваться того, чтобы по части госпрограмм выделять дополнительные средства. И сегодня мы увеличиваем общий объем доходов областного бюджета более чем на 2,5 млрд рублей», - подчеркнул Александр Котов.

Он заметил, что изменения не планировались, и они связаны с началом реализации послания президента РФ Владимира Путина федеральному Собранию. В частности, выделены будут денежные средства на строительство детских дошкольных учреждений, ясельных групп, фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с малой численностью, также денежные средства направят на приобретение передвижных фельдшерских акушерских пунктов для сельских населенных пунктов, где численность населения совсем не значительная. «Это, мне кажется, позволит значительно увеличить качество оказания медицинской помощи на селе», - уверен Александр Котов.

Также средства будут выделены на инфраструктурные проекты – путепровод в Великих Луках и Северный обход, на переселение граждан из аварийного жилого фонда. «Если мы будет точно также активно работать, я надеюсь, что нам удастся привлечь еще дополнительные средства как в виде собственных доходов, так и в виде субвенций из средств федерального бюджета», - добавил спикер областного Собрания.

Кроме того, он прокомментировал отчет УМВД России по Псковской области за 2017 год, назвав его обстоятельным. Александр Котов положительно оценил работу органов полиции, однако, на его взгляд, главная оценка должна звучать со стороны населения Псковской области. «МВД уже давно практикует проведение опросов на эту тему, и более 50% граждан удовлетворены деятельностью полиции, - напомнил председатель облсобрания. - Нельзя сказать, что все у нас так хорошо и гладко, без проблем, но самое главное, что эти проблемы руководство МВД видит». Он добавил, что одна полиция с этими проблемами не справится, и органам законодательной и исполнительной власти также нужно обращать внимание на эти вопросы и по мере сил и возможностей их решать. «В этом плане мы можем значительно улучшить показатели и самочувствие граждан в плане защищенности», - считает Александр Котов.