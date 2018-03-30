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Андрей Козлов о поступлениях в региональный бюджет: 1,5 млрд рублей в начале года - это замечательно

«В общей сложности бюджет увеличивается на 2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд - федеральные средства. А 1,5 млрд в начале года - это просто замечательно. Полагаю, эти средства будут направлены в нужное русло, а то что они пришли в начале года позволит их качественно освоить», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Он отметил, что часть средств направят на погашение кредиторской задолженности. «Это позволит двигаться дальше. Возможно, некоторые програмы секвестированы, но это потому, что надо покрыть существующую задолженность. Думаю, администрация действует правильно», - уверен Андрей Козлов. 

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