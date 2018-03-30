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Общество

Запрет выхода на лёд вводится в Пскове со 2 апреля

Со 2 апреля в Пскове вводится запрет выхода на лёд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В администрации города подписано распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О запрете выхода на лед водных объектов города Пскова». Согласно этому документу в связи с наступлением периода положительных температур воздуха со 2 апреля 2018 года вводится запрет выхода населения и выезд автотранспорта на лед водных объектов Пскова.

Управлению городского хозяйства администрации Пскова необходимо принять меры по установке (обновлению) знаков безопасности «Выезд (выход) на лед запрещен». Управлению образования поручено организовать довести информацию о запрете выхода на лед водоемов до руководства муниципальных образовательных учреждениях и провести разъяснительно-профилактическую работу с учащимися по опасностям, связанным с выходом на лед водных объектов.

Обязанность по организации патрулирования береговой черты в целях предупреждения выхода населения на лед водоемов возложена на Управление МВД России по Пскову совместно с народными дружинами.

Контроль выполнения распоряжения возложен на комитет по ГО и ЧС администрации города.

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