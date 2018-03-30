Марина Борисенкова: Михаил Ведерников активно защищает интересы Псковской области

17:01, 29 марта 2018, ПАИ

«Увеличение доходной части бюджета - это очень хорошо. Очень приятно, что Михаил Юрьевич [Ведерников] так активно защищает интересы нашей области. Думаю, все рады поступлению такой суммы», - подчеркнула депутат Псковского областного Собрания (ПОС) Марина Борисенкова в комментарии Псковскому агентству информации.

Напомним, начальник финансового управления администрации региона Татьяна Баринова на сессии ПОС 29 марта сообщила, что бюджетные доходы Псковской области на 2018 год с учётом собственных доходных источников увеличились на 2 млрд 125 млн рублей, 1,5 млрд рублей - средства федерального бюджета.