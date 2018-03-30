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Общество

Дмитрий Барабанов, Олег Брячак и Лев Шлосберг вошли в состав комиссии по определению регионального оператора по обращению с ТБО

Депутаты Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов и Олег Брячак, а также депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг вошли в состав комиссии по определению регионального оператора по обращению с ТБО. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания рабочей группы по утилизации твердых коммунальных отходов, которое сегодня, 29 марта, провёл врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

По словам председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, теперь в состав комиссии входят 11 человек.

Напомним, пересмотреть численность и состав комиссии по определению регионального оператора по обращению с ТБО потребовал Михаил Ведерников на заседании рабочей группы по утилизации отходов 27 февраля.

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