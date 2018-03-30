К весеннему паводку подготовились в «Псковэнерго»

17:34, 29 марта 2018, ПАИ

Персонал, оборудование и техника филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» подготовились к работе в условиях паводкового периода 2018 года и предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросетевого оборудования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании со ссылкой на главного инженера филиала Андрея Кузьмина, возглавляющего работу паводковой комиссии предприятия, по итогам проверки производственных отделений подписан соответствующий акт готовности.

В этом году совокупность факторов создают угрозу подтопления некоторых территорий в регионе. В частности, по данным Псковского ЦГМС, осеннее увлажнение почвы составило 180-189% от нормы, а уровень снежного покрова был превышен почти на 30%. В начале марта горизонт Псковского и Чудского озер был на 64-74 см выше номы, в среднем и нажнем течении реки Великой уровень воды превышал нормальный уровень на 38-163 см, на реке Ловать – на 119 см, а в среднем максимальные уровни воды в реках области ожидаются на 0,3-0,6 м выше среднемноголетних отметок.

Как подчеркивают специалисты «Псковэнерго», технологические нарушения в работе электросетевого оборудования в весенний период могут быть связаны не только с затоплением подстанций, но и с ослаблением несущей способности грунтов, возможными оползнями и подмыванием опор ЛЭП. Поэтому традиционно в этот период во всех производственных отделениях предприятия ведется непрерывный контроль за состоянием линий электропередачи, трансформаторных подстанций, кабельных каналов и оборудования, которые попадают в зону возможного затопления.

Работники всех районов электрических сетей заранее проверили работоспособность систем водоудаления, готовность шести стационарных и 15 передвижных насосов и помп для откачки воды с подстанций, специальной техники для доставки материалов и оборудования к местам возможного осуществления аварийно-восстановительных работ. Также в «Псковэнерго» для оперативной доставки аварийно-восстановительных бригад подготовлены 15 плавсредств, среди которых 12 снегоболотоходов, два катера и моторная лодка. С оперативно-ремонтным персоналом проведены целевые инструктажи по производству необходимых работ и переключений в распределительных сетях, находящихся в возможных зонах подтоплений.

В период прохождения паводка «Псковэнерго» будет взаимодействовать и поддерживать оперативную связь с подразделениями ГУ МЧС России по Псковской области и муниципальными органами власти.