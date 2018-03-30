Из-за проверок киносеансы в «Акваполисе» идут с задержкой

16:49, 29 марта 2018, ПАИ

Из-за проверок, которые проводят сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области, киносеансы в «Акваполисе» идут с задержкой, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На входе сразу сказали, что сеансы с задержкой. Только за сегодня уже 4 раза были проверки и тренировки эвакуаций. Комиссия до сих по тут. Зрителей теперь каждый раз приходят и считают», - сообщают очевидцы.

Напомним, поводом для массовых проверок стал пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе погибли 64 человек, в их числе 41 ребенок.

Ранее заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин сообщил ПАИ, что будут проверяться все моменты, которые касаются требований пожарной безопасности. В частности, содержание путей эвакуации, работоспособность систем автоматического пожаротушения, пожарная сигнализация, системы оповещения. На наличие и исправность будут проверяться средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. Проверку пройдёт и персонал торговых центров.