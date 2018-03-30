Требования к потенциальным инвесторам обсудили участники рабочей группы по утилизации ТКО

17:31, 29 марта 2018, ПАИ

Требования к потенциальным инвесторам обсудили участники рабочей группы по утилизации твёрдых коммунальных отходов под руководством врио губернатора, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов отметил, что каждой заявке от потенциального инвестора будет присвоен номер. «По северной зоне сумма максимальной стоимости услуг регионального оператора - более 3 млрд 590 рублей, по южной - более 1 млрд 882 рублей», - уточнил Андрей Агапов. Он также добавил, что компаниям предъявляются восемь критериев, которым они должны соответствовать.

«Текущая ситуация стоимости вывоза мусор по Пскову - 390 рублей за куб, 65 рублей на человека получается, 363 рубля за куб - в Великих Луках. Например, в Ивановской области 67,4 рубля на человека», - уточнил Андрей Агапов.

«Почему вы включили критерии мощности и обеспеченности?», - спросила активист ОНФ Наталья Плявинская. «Согласно законодательству», - ответил Андрей Агапов.

«Если мы ставим критерий обеспеченности, то мы ставим крест на потенциальных инвесторах, которые не присутствуют», - сказала Наталья Плявинская.

«Нет, не согласен», - ответил Андрей Агапов.

«Зона деятельности регионального оператора может быть и в разных субъектах», - подчеркнул врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Андрей Агапов согласился исправить замечания.

«Я хотела бы уточнить, с чем связан срок для инвестора 10 лет? Можно ли меньше? - уточнила депутат областного Собрания Ульяна Михайлова. - Поясню, по всему документу создается впечатление, что делается все под существующего оператора, никто иной кроме действующего оператора по конкурсной системе не сможет прийти».

«У нас 9 инвестиционных предложений были с большими суммами. Понятно, что за 5 лет такие суммы не вернуть», - отметил Михаил Ведерников.

«Ключевым фактором является текст соглашения, который мы подпишем с оператором. Надо прописать какие-то штрафные санкции, чтобы мы имели рычаги давления, чтобы все функционировало хорошо», - сказал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

«Абсолютное верное замечание. Мы сейчас и говорим о том, чтобы у нас было как можно больше рычагов для оператора», - заявил Михаил Ведерников и предложил учесть все озвученные мнения.

«Предлагаю акцент с нашей рабочей группы перенести на конкурсную комиссию. Мы по срокам уже вываливаемся, но с учетом московских событий, лучше мы все качественно сделаем», - подытожил Михаил Ведерников.