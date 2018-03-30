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Общество

Григорий Турчин об анкетировании жителей Порхова относительно судьбы полигона ТБО: Опрос проводился в непростой обстановке

Руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин рассказал об итогах проведенного 18 марта в Порхове опроса относительно судьбы полигона для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом с заседания рабочей группы по утилизации твердых коммунальных отходов передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Григорий Турчин отметил, что «опрос проводился в непростой обстановке»: некоторые активисты агрессивно вели агитацию, «оказывали давление», «подначивали». «Я правильно понимаю, кто-то системно пытался воздействовать на мнение людей?» - уточнил врио губернатора Михаил Ведерников. «Да, причем на всех участках», - подтвердил Григорий Турчин.

Тем не менее, глава региона предложил направить результаты опроса Порховскому Собранию депутатов. «Еще раз подчеркну: у нас нет задачи убедить жителей, что нужен полигон, если люди против - его не будет, и тогда будем смотреть другие варианты», - добавил он.

Напомним, с идеей проведения опроса выступил врио губернатора региона Михаил Ведерников 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО. Инициатива была поддержана региональным отделением ОНФ.

Михаил Ведерников, выступив с инициатой опроса, показал, что ему важно мнение жителей нашего района. Глава региона не остается в стороне, видно, что он работает над решением этой проблемы, - считает Михаил Васильев. Депутат отметил, что активность населения по вопросу о полигоне достаточно высока.

После закрытия с 1 января свалки в Пскове часть твердых бытовых отходов из региональной столицы была переправлена на полигон Порхова, как наиболее современный и соответствующий экологическим требованиям. Региональные власти подчеркивают, что это временная мера, и после создания межмуниципального полигона порховская свалка будет рекультивирована.

В настоящее время в регионе дорабатывается территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, идет подготовка к определению регионального оператора по обращению с ТКО. Рабочую группу по данному вопросу возглавил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

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