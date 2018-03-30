Наталья Тудакова: Привлечение дополнительных средств в бюджет региона - это активная работа региональных властей с федеральным центром

17:45, 29 марта 2018, ПАИ

«Несомненно, привлечение дополнительных денежных средств в бюджет региона - это активная работа, прежде всего работа региональных властей с федеральным центром», - заявила корреспонденту Псковского агентства информации депутат Псковского областаного Собрания депутатов Наталья Тудакова.

«Я хотела бы остановиться на дополнительных средствах в размере 244 млн рублей на дошкольные учреждения и ясельные группы, - отметила она. - Всем известно, что у нас в области на сегодняшний день невозможно устроить ребенка в ясельную группу. Эта проблема звучит давно. Наша фракция в областном Собрании ставила и раньше эту проблему. По нашему убеждению, дошкольное образование должно быть такой же гарантией со стороны государства, как и школьное. Это позволит в комплексе решать демографические, социальные и экономические проблемы у нас в обществе».

По ее словам, выделение дополнительных средств частично решает эту проблему и нужно активно продолжать работу в этом направлении: «Это направление мы бы выделили», - заключила Наталья Тудакова.