Житель Ленинградской области осуждён за нападение на 89-летнюю пенсионерку в Палкинском районе

17:40, 29 марта 2018, ПАИ

34-летний житель Ленинградской области осуждён за разбой в Палкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.

В феврале 2017 года подсудимый вместе с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в магазине в деревне Грибули Палкинского района, увидел кошелек с деньгами у 89-летней женщины, которая расплачивалась за покупки.

Решив совершить хищение указанных денег, преступники проследили за женщиной до ее дома. На следующий день они вернулись к жилищу пенсионерки, незаконно проникли в жилище и напали на нее. При этом подсудимый высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством и требовал отдать деньги. Преступник ударил 89-летнюю женщину поленом по голове, после этого она рассказала нападавшим, где хранятся деньги.

В результате злоумышленники украли 2 тыс. 200 рублей, мобильный телефон за 1 тыс. 450 рублей и фонарик за 100 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. В отношении второго соучастника преступления (женщины) приговор вынесен еще в 2017 году и он уже отбывает наказание в местах лишения свободы.