РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ

17:39, 11 апреля 2018, ПАИ

На сегодняшний день в Пскове работают около 20 автошкол, предлагающих разные программы обучения, машины и цены. Каждая пытается заманить клиентов красочной рекламой, заманчивыми ценами или опытными инструкторами. Но какое же учебное заведение выбрать, чтобы не прогадать и стать по-настоящему квалифицированным водителем? У каждого есть свои критерии: одни выбирают низкую цену, другие близость к дому, третьи - стабильность организации. Если вы хотите учиться в одной из старейших автошкол по доступным ценам – смело отправляйтесь в Псковскую автошколу ДОСААФ России, которая уже много лет ведет подготовку водителей, не только гражданских, но и военных.

Уникальная автошкола

В 2017 году региональное отделение ДОСААФ России Псковской области отметило 90-летие со дня основания. За эти годы образовательные учреждения организации, в том числе и автошкола, подготовили огромное число высококлассных специалистов. Более 29% псковских водителей прошли обучение именно в системе ДОСААФ.

На сегодняшний день автошкола ДОСААФ – это современное лицензированное учебное заведение, которое отвечает всем требованиям, необходимым для подготовки кандидатов в водители по нескольким специальностям. Здесь можно пройти обучение по категориям «А», «В», «С», «Д», «СЕ», а также переобучение с «С на В», с «В на С», с «С на Д», с «В на Д», в том числе с применением дистанционных технологий.

Помимо этого, в автошколе ДОСААФ ведётся подготовка водителей автомобилей, оборудованных спецсигналами, доподготовка для управления транспортными средствами, перевозящими опасные грузы. Есть и курсы повышения квалификации - мастеров производственного обучения на право обучения вождению, водителей транспортных средств организаций и предприятий. Еще одна услуга - контраварийная подготовка и уроки высшего водительского мастерства.

Уникальность автошколы ДОСААФ в том, что только здесь обучают специалистов для Вооруженных Сил РФ. По договору с Минобороны целые взводы проходят подготовку по различным категориям – С, С с прицепом, Е, военные автобусы, специалист топливомаслозаправщиков. Ежегодно через автошколу проходят порядка 200-300 призывников.

Здесь будущие гражданские и военные водители получают теоретические и практические навыки, необходимые для сдачи экзаменов в ГИБДД, а также для дельнейшего управления автомобилем. Занятия проходят утром, днём и вечером, а также по выходным.

Интерактивное обучение

Процесс обучения по каждой категории, прежде всего, предусматривает решение билетов с консультациями преподавателя, как на бумажных носителях, так и в компьютерном классе. Класс оборудован по последнему слову техники, установлено мультимедийное оборудование. Хотя опытные педагоги уверены, что живое слово всегда доходит лучше.

Экзаменационный класс тоже обеспечен современной материально-технической базой. Преподаватель в режиме онлайн может проверять, кто, что и как решил, ведётся постоянный контроль. Все экзаменационные билеты тщательно разбираются и изучаются, потому что, по мнению сотрудников автошколы, "высшую математику, например, можно и не учить досконально, - от ее незнания люди не погибают, - а вот Правила дорожного движения нужно знать назубок".

Обязан каждый водитель знать и основы первой медицинской помощи. Для этого в автошколе ДОСААФ составлена специальная учебная программа, закуплено новое оборудование. Азы медицины здесь постигают не по плакатам, а на современных манекенах, которых, к слову, порой пугается уборщица.

После изучения теории ученики автошколы ДОСААФ переходят к практике, причем, первые занятия по вождению проводятся на тренажерах, максимально приближенных к реальному автомобилю. На них у будущих водителей есть отличная возможность подружиться с педалями и переключением коробки передач. Конечно, тренажёр не заменит реальную машину, но получить на них первоначальные навыки вполне возможно.

Кстати, для тех, кто хочет стать профи и идеально отработать технику руления, в автошколе имеются тренажёры 70-х годов, которые, к тому же, могут имитировать скользкую дорогу. На таких устройствах, конечно, нет современной графики, зелень не цветёт и птички не поют, но они явно придутся по душе любителям ретроавтомобилей.

Кстати, еще один винтажный атрибут автошколы ДОСААФ – старенькая зелёная «Копейка», расположенная в одном из классов. У многих сразу возникает вопрос: «А как вы её сюда затащили?» Ответ можно узнать у высококлассных специалистов автошколы ДОСААФ, многие из которых работают более 20 лет. Однако и молодые преподаватели здесь тоже есть, и они не уступают в профессионализме опытным работникам.

Проверкой материально-технической базы автошколы ДОСААФ регулярно занимается ГИБДД, результат инвентаризации всегда один – все находится в исправном состоянии, нарушений нет.

Машины в радость

Практику вождения ученики автошколы отрабатывают исключительно на новых автомобилях, причем с механической коробкой передач. Инструкторы уверены, что после «автомата» тяжело пересесть на «механику», поэтому даже на тренажерах предпочитают не включать такой режим, хотя его и любят ученики-девушки.

В автопарке ДОСААФА имеются Renault Logan, Skoda Fabia, «Уралы», КАМАЗы для гражданских специалистов и ЗИЛы – для военных. Хотя некоторые преподаватели считают, что лучше проходить обучение на «классике», после которой любая машина в радость.

Уроки вождения проходят по удобному графику, всегда подстроенному под возможности ученика. Навыки отрабатываются как на дорогах Пскова, так и на лучшем в городе автодроме. Только на этой площадке можно сдать на право управления «Уралом» или КАМАЗом.

На автодроме имеются все необходимые элементы для обучения вождению, причем, разногабаритные – для легковых и грузовых автомобилей. Здесь выполняются упражнения «змейка», «горка», «параллельная парковка», «въезд в гараж», «разворот».



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









































































Во время занятий на автодроме обучающимся также показывают, как проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, снять колесо. Кстати, устройство и техобслуживание автомобиля - отдельный предмет в автошколе ДОСААФ.

После прохождения обучения ученики автошколы ДОСААФ сдают внутренний экзамен и только в случае удовлетворительного результата допускаются к тестированию в ГИБДД. Многим, конечно, не нравится такой подход, но ни один будущий водитель не покинет стены автошколы, пока не докажет, что готов им стать.

ДОСААФ - это престижно

Состав групп в Псковской автошколе ДОСААФ всегда разный – иногда большинство составляют женщины, иногда мужчины. Хотя последнее время водительские права всё чаще хотят получить именно представительницы слабого пола, которым гарантируется особенное внимание. Возраст учеников тоже разнится, минимальная планка - 16 лет. Предела, по сути, нет.

Например, преподаватели вспоминают настоящего уникума – 72-летнего псковича, которому сын неожиданно подарил машину, поэтому пришлось учиться на ней ездить. Мужчина никогда не сидел за рулем, но пришел в автошколу ДОСААФ, прошел обучение и с первого раза сдал экзамен в ГИБДД.

Учатся в Псковской автошколе ДОСААФ и целыми династиями – сначала кандидатами в водители становятся родители, потом их опыт перенимают дети. Одним нравится стиль преподавания, другим – хорошая материально-техническая база, третьих привлекает престиж единственного в Пскове заведения, которое готовит специалистов для Вооруженных Сил.

Педагоги автошколы практикуют и выездные мероприятия со школьниками – уже с апреля планируются занятия в двух образовательных учреждениях Пскова. Юных псковичей научат, прежде всего, соблюдать Правила дорожного движения, которые необходимо знать не только автомобилистам, но и пешеходам.

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«ДОСААФ - гордость за прошлое, уверенность в будущем!» - так звучит девиз организации. Его придерживается и автошкола организации, в которой органично сочетаются традиции, опыт и качество. Здесь готовят настоящих профессионалов, искусных водителей, которых не страшно выпустить на дорогу.