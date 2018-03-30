Определён график работы общественной приемной «Единой России» в Пскове в апреле
Определён график работы депутатов Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в апреле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Депутаты Псковского облсобрания и должностные лица администрации Псковской области примут граждан в следующие дни:
Виктор Антонов — 3 апреля с 10:00 до 13:00
Алексей Васильев — 5 апреля с 10:00 до 13:00
Лидия Драгунова — 10 апреля с 10:00 до 13:00
Юрий Сорокин — 11 апреля с 10:00 до 13:00
Виктор Остренко — 17 апреля с 10:00 до 13:00
Владимир Яников — 18 апреля с 10:00 до 13:00
Александр Котов — 19 апреля с 10:00 до 13:00
Игорь Дитрих — 27 апреля с 10:00 до 13:00
В Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ приём пройдёт 4 апреля с 17:00 до 18:00.
Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору можно посетить 11 апреля с 17:00 по 18:00.
Государственный комитет Псковской области по социальной защите населения проведет приём 18 апреля с 17:00 до 18:00.
Служба судебных приставов — 25 апреля с 10:00 до 12:00
Государственное управление образования Псковской области — 25 апреля с 17:00 до 18:00
Предварительная запись по телефону: 66-25-12.
Юридическая клиника принимает граждан по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам с 15:00 до 17:00.
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в апреле:
Сергей Мусиенко — 3 апреля с 14:00 до 17:00
Владимир Воробьев — 4 апреля с 14:00 до 17:00
Денис Иванов — 5 апреля с 14:00 до 17:00
Эдуард Белов — 11 апреля с 14:00 до 17:00
Константин Болотин — 12 апреля с 10:00 до 13:00
Валерий Тюменцев — 12 апреля с 14:00 до 17:00
Григорий Стороненков — 18 апреля с 14:00 до 17:00
Григорий Турчин — 25 апреля с 14:00 до 17:00
Елена Полонская - 26 апреля с 14:00 до 17:00.